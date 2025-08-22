Sentier de l’Ausselet Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Sentier de l’Ausselet
Sentier de l’Ausselet D5 Col de la Mort d’imbert 04100 Manosque Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Sentier qui a pour but de découvrir le milieu forestier et son fonctionnement.
https://www.cpie.fr/ +33 4 92 72 16 00
English :
A trail to discover the forest environment and how it works.
Deutsch :
Pfad, dessen Ziel es ist, die Waldumgebung und ihre Funktionsweise zu entdecken.
Italiano :
Un percorso che mira a scoprire l’ambiente forestale e il suo funzionamento.
Español :
Un sendero que pretende descubrir el entorno forestal y su funcionamiento.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-16 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme