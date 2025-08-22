Sentier de l’Ausselet Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Sentier de l’Ausselet

Sentier de l’Ausselet D5 Col de la Mort d’imbert 04100 Manosque Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sentier qui a pour but de découvrir le milieu forestier et son fonctionnement.

English :

A trail to discover the forest environment and how it works.

Deutsch :

Pfad, dessen Ziel es ist, die Waldumgebung und ihre Funktionsweise zu entdecken.

Italiano :

Un percorso che mira a scoprire l’ambiente forestale e il suo funzionamento.

Español :

Un sendero que pretende descubrir el entorno forestal y su funcionamiento.

