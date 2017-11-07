Sentier découverte des Vannades Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Sentier découverte des Vannades Manosque Alpes-de-Haute-Provence vendredi 1 août 2025.

Sentier découverte des Vannades

Sentier découverte des Vannades Plan d’eau des Vannades 04100 Manosque Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sentier de découverte aménagé par le CPIE jalonné de 8 panneaux d’interprétation pour découvrir l’écologie aquatique autour du lac des Vannades.

+33 4 92 70 34 00

English :

Discovery trail set up by the CPIE with 8 interpretation panels to learn about the aquatic ecology around Lac des Vannades.

Deutsch :

Vom CPIE angelegter Entdeckungspfad mit 8 Schautafeln, auf denen Sie die Wasserökologie rund um den Lac des Vannades entdecken können.

Italiano :

Percorso di scoperta allestito dal CPIE con 8 pannelli interpretativi per scoprire l’ecologia acquatica intorno al Lac des Vannades.

Español :

Recorrido de descubrimiento instalado por el CPIE con 8 paneles de interpretación para descubrir la ecología acuática en torno al lago des Vannades.

