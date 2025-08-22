Sentier de l’île à Gaston Châtillon-sur-Loire Loiret

Sentier de l’île à Gaston A pieds

Sentier de l’île à Gaston bord de Loire île à Gaston 45360 Châtillon-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 45 Distance : 2600.0 Tarif :

L’Ile à Gaston du nom de son ancien propriétaire, abrite différents boisements alluviaux. Quant à l’écluse de Mantelot, elle permettait aux bateaux de traverser la Loire avant la construction du Pont-Canal.

https://www.cen-centrevaldeloire.org/ +33 2 38 77 02 72

English : The Gaston trail

Gaston’s Island is named for one of its old owners, and is home to several alluvial woods. The Mantelot lock previously served to allow boats across the Loire before the canal bridge was constructed.

Deutsch :

L’Ile à Gaston , benannt nach seinem früheren Besitzer, beherbergt verschiedene Auenwälder. Die Schleuse von Mantelot ermöglichte es den Schiffen, die Loire zu überqueren, bevor die Kanalbrücke gebaut wurde.

Italiano :

l’ Ile à Gaston , che prende il nome dal suo antico proprietario, ospita diversi boschi alluvionali. Per quanto riguarda la chiusa di Mantelot, essa consentiva alle imbarcazioni di attraversare la Loira prima della costruzione del Ponte del Canale.

Español :

La isla de Gastón, que todavía conserva el nombre de su antiguo propietario, es el refugio de varios tipos de bosque aluvial. La esclusa de Mantelot, por su parte, era la encargada de permitir el paso de los barcos que atravesaban el Loira antes de que se construyera el puente canal.

