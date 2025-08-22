Sentier découverte de la Palunette aux Marais du Vigueirat

Sentier découverte de la Palunette aux Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau 13104 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un parcours de 2.5 km où vous y découvrirez, en longeant le canal du Vigueirat, les paysages typiquement camarguais, et découvrirez les différentes espèces d’oiseaux à travers un observatoire de faune.

http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/ +33 4 90 98 70 91

English :

A 2.5 km route where you will discover, along the canal du Vigueirat, the typical Camargue landscapes, and discover the different species of birds through a wildlife observatory.

Deutsch :

Eine 2,5 km lange Strecke, auf der Sie entlang des Canal du Vigueirat die typischen Landschaften der Camargue erkunden und in einem Observatorium für Wildtiere verschiedene Vogelarten entdecken können.

Italiano :

Un percorso di 2,5 km che vi permetterà di scoprire, lungo il canale di Vigueirat, i paesaggi tipici della Camargue e di conoscere le diverse specie di uccelli attraverso un osservatorio faunistico.

Español :

Un recorrido de 2,5 km en el que descubrirá, a lo largo del canal de Vigueirat, los paisajes típicos de la Camarga, y descubrirá las diferentes especies de aves a través de un observatorio de fauna.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-03-28 par Provence Tourisme Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]