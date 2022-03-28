Sentier découverte « des Cabanes » des Marais du Vigueirat Arles Bouches-du-Rhône

Sentier découverte « des Cabanes » des Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau 13104 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un parcours ludique de 500 mètres entièrement sur pilotis.

http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/ +33 4 90 98 70 91

English :

A 500-metre playful course entirely on stilts.

Deutsch :

Ein 500 Meter langer, spielerischer Parcours, der vollständig auf Stelzen angelegt ist.

Italiano :

Un percorso ludico di 500 metri interamente su palafitte.

Español :

Un recorrido lúdico de 500 metros de longitud totalmente sobre zancos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-03-28