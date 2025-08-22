Sentier découverte forestière Megève Haute-Savoie

Sentier découverte forestière

Sentier découverte forestière Arrivée du télécabine du Jaillet 74120 Megève Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La vie des bois Initiation et découverte sur le massif du Jaillet.

Les panneaux botaniques implantés sur le parcours, vous feront découvrir les essences forestières locales.

https://www.megeve-tourisme.fr/ +33 4 50 21 27 28

English : Forest discovery trail

Woodland life: initiation and discovery on the Jaillet massif. With the botanic signs along the trail you will discover the different species of the local forest.

Deutsch :

Das Leben der Wälder: Einführung und Entdeckung auf dem Massif du Jaillet.

Die botanischen Tafeln, die auf dem Weg aufgestellt wurden, zeigen Ihnen die lokalen Waldarten.

Italiano :

La vita dei boschi: iniziazione e scoperta sul massiccio dello Jaillet.

I pannelli botanici allestiti lungo il percorso vi aiuteranno a scoprire le specie forestali locali.

Español : Senda descoberta florestal

A senda descoberta florestal do Jaillet estende-se, à escolha entre dois itinerários, entre 1450 m e 1600 m de altitude. Permite contemplar e descobrir as múltiplas riquezas da floresta e a subtileza da sua gestão.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme