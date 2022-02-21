Sentier des rainettes à la Capelière Arles Bouches-du-Rhône

Sentier des rainettes à la Capelière C134 route de Fiélouse 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un sentier idéal pour faire une découverte à pied d’un site alliant à la fois milieux d’eau douce et milieux salés, entre marais à roselière, ripisylve, pelouses et sansouïre.

http://www.snpn.com/reservedecamargue/ +33 4 90 97 00 97

An ideal path to discover on foot a site combining both freshwater and saltwater environments, between reedbed marshes, riparian vegetation, lawns and sansouïre.

Ein idealer Weg, um zu Fuß ein Gebiet zu entdecken, das sowohl Süßwasser- als auch Salzwasserlebensräume vereint, zwischen Sümpfen mit Schilfgürteln, Ufergehölzen, Grasland und Sansouïre.

Un percorso ideale per esplorare a piedi un sito che combina ambienti d’acqua dolce e salata, tra canneti, vegetazione ripariale, praterie e sansouïre.

Un sendero ideal para explorar a pie un lugar que combina ambientes de agua dulce y salada, entre marismas de caña, vegetación ribereña, praderas y sansouïre.

