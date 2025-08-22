Sentier du Moulin Nancray Doubs

Sentier du Moulin A pieds Difficulté moyenne

Sentier du Moulin Rue du Musée 25360 Nancray Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Au départ du village de Nancray, où se trouve le musée de plein air des Maisons Comtoises, partez à la découverte du hameau du Moulin et de paysages boisés en traversant le Bois de Faule notamment. Attention toutefois à une montée à dénivelé important (100 mètres).

English :

Starting from the village of Nancray, where the open-air museum of the Maisons Comtoises is located, discover the hamlet of Le Moulin and the wooded landscapes by crossing the Bois de Faule. Be careful, however, with a steep climb (100 meters).

Deutsch :

Vom Dorf Nancray aus, in dem sich das Freilichtmuseum der Maisons Comtoises befindet, erkunden Sie den Weiler Le Moulin und bewaldete Landschaften, wobei Sie insbesondere den Bois de Faule durchqueren. Achten Sie jedoch auf einen Anstieg mit einem beträchtlichen Höhenunterschied (100 Meter).

Italiano :

Partendo dal villaggio di Nancray, dove si trova il museo all’aperto delle Maisons Comtoises, si parte alla scoperta della frazione di Le Moulin e dei paesaggi boschivi, in particolare attraversando il Bois de Faule. Attenzione, però, a una ripida salita (100 metri).

Español :

Partiendo del pueblo de Nancray, donde se encuentra el museo al aire libre de las Maisons Comtoises, descubra la aldea de Le Moulin y sus paisajes boscosos, atravesando el Bois de Faule. Sin embargo, hay que tener cuidado con una fuerte subida (100 metros).

