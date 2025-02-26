Sentier du Tétras-Lyre Megève Haute-Savoie

Sentier du Tétras-Lyre

Sentier du Tétras-Lyre Massif du Jaillet 74120 Megève Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sur le massif du Jaillet, ce sentier forestier, traversant le territoire du tétras-lyre, rejoint d’anciens alpages en ligne de crête.

Il offre un point de vue exceptionnel sur les massifs des Aravis et du Mont-Blanc.

+33 4 50 21 27 28

English : The Black Grouse (Lyrurus Tetrix) trail

On the Jaillet massif, the forest path that crosses the black grouse’s territory meets up with former pastures in the ridgeline and offers an exceptional viewpoint over the Aravis and Mont-Blanc massifs.

Deutsch :

Auf dem Jaillet-Massiv führt dieser Waldweg durch das Gebiet des Birkhuhns und erreicht alte Almen auf der Kammlinie.

Er bietet einen außergewöhnlichen Ausblick auf die Massive der Aravis und des Mont-Blanc.

Italiano :

Sul massiccio dello Jaillet, questo sentiero forestale, attraversando il territorio dei fagiani di monte, si unisce a vecchi pascoli di montagna sulla vetta. Offre una vista eccezionale sui massicci dell’Aravis e del Monte Bianco.

Español : Senda do Tétras-Lyre

É-lhe sugerido um trajecto de aprox. 1h30 no maciço do Jaillet para descobrir o habitat do Tétras Lyre, com a implantação de 13 cartazes pedagógicos. Duração: 2h30 dos quais 30 min são para o regresso. Desnível: 220 m. Dificuldade: pequeno percurso a pé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-26