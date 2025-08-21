Sentier nature du Calvaire Megève Haute-Savoie

Sentier nature du Calvaire

Sentier nature du Calvaire Montée du Calvaire 74120 Megève Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier de découverte met en valeur les trésors naturels et culturels présents sur le site du Calvaire et agrémente la promenade du Creux Saint-Jean de pauses ludiques et interactives.

https://www.megeve-tourisme.fr/ +33 4 50 21 27 28

English : Calvary Nature Trail

This discovery trail showcases the natural and cultural treasures of the Calvary site and enhances the Creux Saint-Jean walk with fun, interactive breaks.

Deutsch :

Dieser Entdeckungspfad hebt die natürlichen und kulturellen Schätze auf dem Gelände des Kalvarienbergs hervor und schmückt den Spaziergang durch den Creux Saint-Jean mit spielerischen und interaktiven Pausen.

Italiano :

Questo percorso di scoperta mette in evidenza i tesori naturali e culturali del sito del Calvaire e arricchisce la passeggiata del Creux Saint-Jean con pause divertenti e interattive.

Español :

Este itinerario de descubrimiento pone de relieve los tesoros naturales y culturales del sitio del Calvario y enriquece el paseo de Creux Saint-Jean con pausas lúdicas e interactivas.

