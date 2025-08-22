Sentier du tour du lac Villefranche-de-Panat Aveyron

Sentier du tour du lac

Sentier du tour du lac 12430 Villefranche-de-Panat Aveyron Occitanie

10km à parcourir entre terre et eau .Une balade unique qui vous permettra de faire le tour du lac de Villefranche de Panat Alrance en toute sécurité. Durée 2h15.

English :

a unique walk which will allow you to go around the lake of Villefranche de Panat Alrance in complete safety. Duration 2h15.

Deutsch :

10 km zwischen Land und Wasser. Eine einzigartige Wanderung, bei der Sie den See von Villefranche de Panat Alrance in aller Sicherheit umrunden können. Dauer: 2 Stunden 15 Minuten.

Italiano :

una passeggiata unica che vi permetterà di fare il giro del lago di Villefranche de Panat Alrance in tutta sicurezza. Durata 2h15.

Español :

un paseo único que le permitirá recorrer el lago de Villefranche de Panat Alrance con total seguridad. Duración 2h15.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-24 par ADT Aveyron