Sentier du Val d’Araize Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Sentier du Val d’Araize

Sentier du Val d’Araize 49420 Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 12600.0 Tarif :

Rythmé par les paysages agricoles et les chemins creux de La Chapelle-Hullin en Anjou bleu, cet itinéraire de randonnée vous mène du versant Nord au versant Sud du Val d’Araize, petite rivière affluent de l’Oudon.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/sentier-du-val-daraize-ombree-danjou-fr-2794859/ +33 2 41 92 86 83

English :

Punctuated by the agricultural landscapes and sunken lanes of La Chapelle-Hullin in the Anjou Bleu region, this hiking route leads you from the north to the south side of the Val d’Araize, a small tributary of the Oudon.

Deutsch :

Rhythmisiert durch die Agrarlandschaften und Hohlwege von La Chapelle-Hullin im blauen Anjou, führt Sie diese Wanderroute vom Nord- zum Südhang des Val d’Araize, einem kleinen Nebenfluss des Oudon.

Italiano :

Punteggiato dai paesaggi agricoli e dai vicoli incassati di La Chapelle-Hullin, nella regione dell’Anjou Bleu, questo itinerario a piedi vi porterà dal versante settentrionale a quello meridionale della Val d’Araize, un piccolo affluente del fiume Oudon.

Español :

Salpicada por los paisajes agrícolas y las callejuelas hundidas de La Chapelle-Hullin, en la región de Anjou Bleu, esta ruta de senderismo le lleva desde la vertiente norte hasta la sur del Val d’Araize, un pequeño afluente del río Oudon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime