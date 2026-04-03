Sentier été Roc de la Lune Les Belleville Savoie

Sentier été Roc de la Lune

Sentier été Roc de la Lune Béranger 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Entre la vallée des Belleville et la vallée des Allues, le col de la Lune offre une superbe vue sur le Mont Blanc. On l’atteint en traversant des alpages verdoyants et une jolie forêt de conifères.

https://lesmenuires.com/ +33 4 79 00 73 00

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English : Summer path Roc de la Lune

The col de la Lune (moon path) is in between the Belleville and Meribel valleys with a magnificent view of Mont Blanc. To get to the top, the walk takes you through lush green fields and a beautiful pine forest.

Deutsch :

Zwischen dem Vallée des Belleville und dem Vallée des Allues bietet der Col de la Lune einen herrlichen Blick auf den Mont Blanc. Man erreicht ihn über grüne Almwiesen und durch einen hübschen Nadelwald.

Italiano :

Tra le valli di Belleville e Allues, il Col de la Lune offre una vista superba sul Monte Bianco. Si raggiunge attraversando verdi pascoli di montagna e una graziosa foresta di conifere.

Español :

Entre los valles de Belleville y Allues, el Col de la Lune ofrece magníficas vistas del Mont Blanc. Se llega atravesando verdes prados de montaña y un bonito bosque de coníferas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme