Sentier ethnobotanique Les plantes médicinales La Grave Hautes-Alpes

Sentier ethnobotanique Les plantes médicinales

Sentier ethnobotanique Les plantes médicinales Parking de l’Arboretum 05320 La Grave Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les plantes sauvages offrent maintes possibilités à ceux qui ont la patience de faire leur connaissance. Le sentier ethnobotanique des plantes médicinales vous fera découvrir les plantes utilisées autrefois et celles qui peuvent encore servir.

https://www.hautesvallees.com/la-grave/ +33 4 76 79 90 05

English : Ethnobotanical trail Medicinal plants

Wild plants offer many possibilities for those who have the patience to get to know them. The ethnobotanical trail of medicinal plants will introduce you to plants used in the past and those which can still be used.

Deutsch :

Wilde Pflanzen bieten viele Möglichkeiten für diejenigen, die die Geduld haben, sie kennenzulernen. Auf dem ethnobotanischen Heilpflanzenpfad erfahren Sie, welche Pflanzen früher verwendet wurden und welche noch verwendet werden können.

Italiano :

Le piante selvatiche offrono molte possibilità a chi ha la pazienza di conoscerle. Il percorso etnobotanico delle piante medicinali vi aiuterà a scoprire le piante utilizzate in passato e quelle che possono essere utilizzate ancora oggi.

Español :

Las plantas silvestres ofrecen muchas posibilidades a quienes tienen la paciencia de conocerlas. La ruta etnobotánica de las plantas medicinales le mostrará qué plantas se utilizaban en el pasado y cuáles pueden seguir utilizándose.

