Sentier Montagnard du Grand Taureau Pontarlier Doubs

Sentier Montagnard du Grand Taureau Parking de l'arboretum, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 17360.0
Sentier thématique bordé de panneaux d’interprétation permettant de découvrir l’environnement montagnard de Pontarlier.
https://explore.doubs.fr/trek/927
English :
A themed trail lined with interpretation panels to help you discover Pontarlier’s mountain environment.
Deutsch :
Ein von Interpretationstafeln gesäumter Themenpfad, auf dem man die Bergwelt von Pontarlier entdecken kann.
Italiano :
Un percorso tematico con pannelli interpretativi che esplora l’ambiente montano di Pontarlier.
Español :
Un sendero temático bordeado de paneles de interpretación que explora el entorno montañoso de Pontarlier.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data