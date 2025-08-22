Sentier Moûtiers Hautecour Moûtiers Savoie

Sentier Moûtiers Hautecour

Sentier Moûtiers Hautecour Mairie 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une belle balade sur le versant ensoleillé avec de beaux points de vue sur Moûtiers. Vous traverserez des hameaux anciens à l’architecture traditionnelle, la forêt, puis passerez tout près des vergers fleuris, longerez les ruisseaux… A découvrir !

http://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English :

A beautiful walk on the sunny side of the valley, with beautiful views over Moûtiers. You’ll pass through old hamlets with traditional architecture, through the forest, past flowering orchards and along streams… To be discovered!

Deutsch :

Eine schöne Wanderung auf dem Sonnenhang mit schönen Aussichtspunkten auf Moûtiers. Sie durchqueren alte Weiler mit traditioneller Architektur, den Wald und kommen dann ganz nah an blühenden Obstgärten vorbei, laufen an Bächen entlang… Entdecken Sie!

Italiano :

Una bella passeggiata su un pendio soleggiato con una bella vista su Moûtiers. Attraverserete vecchi borghi dall’architettura tradizionale, il bosco, poi passerete vicino a frutteti in fiore, costeggerete i torrenti… Tutto da scoprire!

Español :

Un bonito paseo por una ladera soleada con bonitas vistas sobre Moûtiers. Atravesará antiguas aldeas de arquitectura tradicional, el bosque, luego pasará cerca de huertos en flor, bordeará los arroyos… Todo por descubrir

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme