Sentier nature De la digue… à la mer

Sentier nature De la digue… à la mer 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Cette balade permet de découvrir les belles étendues sauvages de sansouires et de lagunes au cœur de la Réserve Nationale de Camargue.

http://www.snpn.com/reservedecamargue +33 4 90 97 00 97

English :

This walk allows you to discover the beautiful wild areas of sansouires and lagoons in the heart of the National Reserve of Camargue.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung können Sie die schönen wilden Flächen der Sansouires und Lagunen im Herzen des Nationalparks Réserve Nationale de Camargue entdecken.

Italiano :

Questa passeggiata permette di scoprire le bellissime aree selvagge di sansouires e lagune nel cuore della Riserva Nazionale della Camargue.

Español :

Este paseo le permite descubrir las hermosas zonas salvajes de sansouires y lagunas en el corazón de la Reserva Nacional de la Camarga.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-21 par Provence Tourisme Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]