Sentier nature « De la digue… à la mer » Arles Bouches-du-Rhône
Sentier nature « De la digue… à la mer » Arles Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Sentier nature De la digue… à la mer
Sentier nature De la digue… à la mer 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : 20000.0 Tarif :
Cette balade permet de découvrir les belles étendues sauvages de sansouires et de lagunes au cœur de la Réserve Nationale de Camargue.
http://www.snpn.com/reservedecamargue +33 4 90 97 00 97
English :
This walk allows you to discover the beautiful wild areas of sansouires and lagoons in the heart of the National Reserve of Camargue.
Deutsch :
Auf dieser Wanderung können Sie die schönen wilden Flächen der Sansouires und Lagunen im Herzen des Nationalparks Réserve Nationale de Camargue entdecken.
Italiano :
Questa passeggiata permette di scoprire le bellissime aree selvagge di sansouires e lagune nel cuore della Riserva Nazionale della Camargue.
Español :
Este paseo le permite descubrir las hermosas zonas salvajes de sansouires y lagunas en el corazón de la Reserva Nacional de la Camarga.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-21 par Provence Tourisme Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]