Sentier piéton Hiver Sentier du berger Les Belleville Savoie

Sentier piéton Hiver Sentier du berger

Sentier piéton Hiver Sentier du berger Quartier Bruyères 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Vous rencontrerez des chalets d’alpage. Ces abris (arbés en patois) appelés aussi montagnettes, étaient habités pendant l’été par les familles qui vivaient en alpage. Selon un mode de vie séculaire qui a perduré jusqu’à l’arrivée du tourisme en 1960.

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English : Winter path Sentier du berger

You will come across alpine chalets. These shelters (called arbés in the local dialect), also known as montagnettes, were inhabited during the summer by families who lived in the alpine pastures. This centuries-old way of life continued until the arrival of tourism in 1960.

Deutsch :

Sie werden auf Almhütten stoßen. Diese Unterkünfte (im Dialekt arbés ), die auch montagnettes genannt werden, wurden im Sommer von den Familien bewohnt, die auf der Alm lebten. Nach einer jahrhundertealten Lebensweise, die bis zum Aufkommen des Tourismus im Jahr 1960 fortbestand.

Italiano :

Si incontrano le baite alpine. Questi rifugi (chiamati montagnettes nel dialetto locale) erano abitati durante l’estate dalle famiglie che vivevano sugli alpeggi. Questo stile di vita secolare è durato fino all’arrivo del turismo nel 1960.

Español :

Se encontrará con chalés alpinos. Estos refugios (llamados montagnettes en dialecto local) eran habitados durante el verano por las familias que vivían en los pastos de montaña. Este modo de vida ancestral perduró hasta la llegada del turismo en 1960.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme