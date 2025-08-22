Sentier thématique Les Croës en forêt

Sentier thématique Les Croës en forêt Lac des Chavants 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un des 5 nouveaux sentiers thématiques de L’aventure climatique valorisant le patrimoine naturel de la vallée par un concept itinérant, ludique et pédagogique.

+33 4 50 55 50 62

English :

One of the 5 new thematic trails of L’aventure climatique promoting the natural heritage of the valley through a fun and educational itinerant concept.

Deutsch :

Einer der 5 neuen Themenpfade von L’aventure climatique , der das Naturerbe des Tals durch ein Wander-, Spiel- und Lernkonzept aufwertet.

Italiano :

Uno dei 5 nuovi percorsi tematici de L’aventure climatique che promuove il patrimonio naturale della valle attraverso un concetto itinerante, divertente ed educativo.

Español :

Uno de los 5 nuevos senderos temáticos de L’aventure climatique , que promueve el patrimonio natural del valle a través de un concepto itinerante divertido y educativo.

