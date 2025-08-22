Sioule Canoë Ébreuil Allier

Sioule Canoë

Sioule Canoë 41 rue des Nières 03450 Ébreuil Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Divers parcours. Allez à votre rythme en enchainant quelques petits rapides et découvrez la beauté des gorges de la Sioule sur une 1/2 ou 1 journée.

https://sioule-canoe.fr/ +33 4 70 90 70 60

English :

Various courses. Go at your own pace and discover the beauty of the Sioule gorges over 1/2 or 1 day. Pedalos and paddles for hire on site.

Deutsch :

Verschiedene Strecken. Fahren Sie in Ihrem eigenen Tempo, indem Sie einige kleine Stromschnellen aneinanderreihen und entdecken Sie die Schönheit der Sioule-Schlucht an einem halben oder einem ganzen Tag.

Italiano :

Diversi percorsi. Seguite il vostro ritmo con alcune brevi rapide e scoprite la bellezza delle gole della Sioule per 1/2 o 1 giorno.

Español :

Varios recorridos. Vaya a su ritmo con algunos rápidos cortos y descubra la belleza de las gargantas del Sioule durante 1/2 o 1 día.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme