Sous-Buen Baume-les-Dames Doubs
Sous-Buen Baume-les-Dames Doubs vendredi 1 mai 2026.
Sous Buen A pieds Difficulté moyenne
Sous Buen Place Jouffroy d’Abbans à Baume-les-Dames 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4210.0 Tarif :
Randonnée facile à la découverte des falaises baumoises et de la grotte de Sous Buen.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/155
English :
Easy hike to discover the Baumoise cliffs and the Sous Buen cave.
Deutsch :
Leichte Wanderung zur Entdeckung der Baume-Klippen und der Höhle von Sous Buen.
Italiano :
Una facile passeggiata alla scoperta delle falesie della zona di Baum e della grotta di Sous Buen.
Español :
Un paseo fácil para descubrir los acantilados de la zona de Baum y la cueva de Sous Buen.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data