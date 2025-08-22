Sur les pas du mineur masqué Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Sur les pas du mineur masqué

Espace Naturel Sensible Sur les pas du mineur masqué 49420 Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Plongez au coeur de la forêt d’Ombrée en Anjou bleu, entre grandes allées et sentiers plus intimistes. Le sentier du mineur masqué vous mène sur un parcours d’interprétation de 3,5 kilomètres, pour découvrir le patrimoine bâti et naturel de la forêt au sein d’un Espace Naturel Sensible labellisé.

English :

Plunge into the heart of the forest of Ombrée in Anjou bleu, between wide alleys and more intimate paths. The Masked Miner’s Trail leads you on a 3.5 kilometre long interpretation trail, to discover the built and natural heritage of the forest within a labelled Sensitive Natural Area.

Deutsch :

Tauchen Sie ein in das Herz des Waldes von Ombrée im blauen Anjou, zwischen großen Alleen und intimeren Pfaden. Der Pfad des maskierten Bergmanns führt Sie auf einen 3,5 Kilometer langen Interpretationspfad, auf dem Sie das Bau- und Naturerbe des Waldes in einem mit dem Gütesiegel Espace Naturel Sensible ausgezeichneten Naturraum entdecken können.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della foresta Ombrée nell’Anjou Bleu, tra lunghi sentieri e percorsi più intimi. Il Sentiero del minatore mascherato vi conduce lungo un percorso interpretativo di 3,5 chilometri, alla scoperta del patrimonio edilizio e naturale della foresta all’interno di un’area naturale sensibile contrassegnata.

Español :

Sumérjase en el corazón del bosque de Ombrée, en Anjou Bleu, entre largos senderos y caminos más íntimos. El Sendero del Minero Enmascarado le lleva por un sendero de interpretación de 3,5 kilómetros, para descubrir el patrimonio construido y natural del bosque dentro de un Área Natural Sensible etiquetada.

