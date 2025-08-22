Sur les traces des Maîtres sonneurs Huriel Allier

Sur les traces des Maîtres sonneurs

Sur les traces des Maîtres sonneurs Rue des remparts 03380 Huriel Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours assez roulant de 43 kilomètres pour 428 mètres de dénivelé vous emmène au pays d’Huriel, célébré dans le roman de Georges Sand Les Maitres Sonneurs .

http://www.cc-pays-huriel.com/ +33 6 33 47 55 03

English :

This fairly easy 43-kilometre route, with 428 metres of ascent, takes you to the Huriel region, celebrated in Georges Sand’s novel Les Maitres Sonneurs .

Deutsch :

Diese 43 Kilometer lange, recht gut zu fahrende Strecke mit einem Höhenunterschied von 428 Metern führt Sie in das Land von Huriel, das in Georges Sands Roman Les Maitres Sonneurs (Die Meistersinger) gefeiert wurde.

Italiano :

Questo percorso abbastanza facile di 43 chilometri, con una pendenza di 428 metri, vi porta attraverso la regione dell’Huriel, celebrata nel romanzo Les Maitres Sonneurs di Georges Sand.

Español :

Esta ruta bastante fácil de 43 kilómetros, con un desnivel de 428 metros, le llevará por la región de Huriel, célebre en la novela de Georges Sand Les Maitres Sonneurs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme