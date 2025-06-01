Sur les traces des Templiers… à VTT Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Sur les traces des Templiers… à VTT Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher vendredi 1 août 2025.

Sur les traces des Templiers… à VTT En VTT

Sur les traces des Templiers… à VTT Couëtron-au-Perche 41170 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 41000.0 Tarif :

Au départ de Couëtron-au-Perche (Arville), du Plessis-Dorin ou du Gault du Perche, cet itinéraire de 41 kms peut être pratiqué à pied, VTT ou cheval.

Il vous offre une vaste randonnée en terre percheronne, où patrimoines naturel et historique se mêlent depuis des siècles.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

Starting from Couëtron-au-Perche (Arville), Le Plessis-Dorin or Le Gault du Perche, this 41 km itinerary can be done on foot, mountain bike or horseback.

It offers you a vast hike in the Perche region, where natural and historical heritage have been intertwined for centuries.

Deutsch :

Diese 41 km lange Route, die in Couëtron-au-Perche (Arville), Le Plessis-Dorin oder Le Gault du Perche beginnt, kann zu Fuß, mit dem Mountainbike oder zu Pferd zurückgelegt werden.

Sie bietet Ihnen eine ausgedehnte Wanderung durch das Land des Percheron, wo sich Natur- und Geschichtserbe seit Jahrh

Italiano :

Partendo da Couëtron-au-Perche (Arville), Le Plessis-Dorin o Le Gault du Perche, questo percorso di 41 km può essere esplorato a piedi, in mountain bike o a cavallo.

Vi offre una vasta escursione nella regione del Perche, dove il patrimonio naturale e storico si intrecciano da secoli.

Español :

Partiendo de Couëtron-au-Perche (Arville), Le Plessis-Dorin o Le Gault du Perche, esta ruta de 41 km puede recorrerse a pie, en bicicleta de montaña o a caballo.

Le ofrece un amplio recorrido por la región de Perche, donde el patrimonio natural e histórico se entrelazan desde hace siglos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-29 par SIT Centre-Val de Loire