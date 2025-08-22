Théodon sur les traces des vignerons Thionville Moselle

Théodon sur les traces des vignerons Adultes A pieds Facile

Théodon sur les traces des vignerons 10 route de la sportive 57100 Thionville Moselle Grand Est

Embarque dans une aventure sur le sentier des vignerons !

Tu vas vadrouiller dans les rues du quartier de Guentrange, accompagné de Théodon. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles ! Accompli toutes les missions et découvre, au fil des étapes, l’histoire et le patrimoine œnologique de ce quartier de Thionville.

Prêt à remonter le temps ?

Assure toi que la batterie de ton portable est bien chargée avant de partir. Pense à activer ton GPS et le son de ton portable. N’oublies pas ta gourde d’eau, ça monte sur le parcours et tu risques d’avoir soif. Enfile tes baskets ou de bonnes chaussures de marche.

Téléchargez gratuitement l’application BALUDIK sur l’App Store* ou Google Play*, activez la localisation de votre smartphone et recherchez les parcours autour de vous, puis téléchargez le parcours souhaité.

English :

Embark on an adventure along the winegrowers’ trail!

You’re going to wander through the streets of the Guentrange district, accompanied by Théodon. Keep your eyes and ears wide open! Follow all the missions and discover, step by step, the history and ?nological heritage of this district of Thionville.

Ready to go back in time?

Make sure your cell phone battery is fully charged before you set off. Remember to activate your GPS and cell phone sound. Don’t forget your water bottle it’s going to be uphill on the course and you’re liable to get thirsty. Put on your sneakers or good walking shoes.

Download the free BALUDIK application from the App Store* or Google Play*, activate your smartphone’s location and search for routes around you, then download the route you want.

Deutsch :

Begib dich auf ein Abenteuer auf dem Winzerpfad!

Du wirst in Begleitung von Théodon durch die Straßen des Viertels Guentrange wandern. Öffne deine Augen und Ohren weit! Begleite alle Aufgaben und entdecke auf den verschiedenen Etappen die Geschichte und das ?nologische Erbe dieses Viertels von Thionville.

Bist du bereit, in die Vergangenheit zu reisen?

Vergewissere dich, dass der Akku deines Handys aufgeladen ist, bevor du dich auf den Weg machst. Denke daran, dein GPS und den Ton deines Handys zu aktivieren. Vergiss deine Wasserflasche nicht, denn auf der Strecke geht es bergauf und du könntest durstig werden. Ziehe deine Turnschuhe oder gute Wanderschuhe an.

Lade dir die kostenlose BALUDIK-App aus dem App Store* oder von Google Play* herunter, aktiviere die Ortung deines Smartphones und suche nach Strecken in deiner Umgebung, dann lade die gewünschte Strecke herunter.

Italiano :

Avventuratevi lungo il sentiero dei viticoltori!

Passeggerete per le strade del quartiere di Guentrange, accompagnati da Théodon. Tenete occhi e orecchie ben aperti! Seguite tutte le missioni e scoprite la storia e il patrimonio culturale di questa parte di Thionville.

Pronti a tornare indietro nel tempo?

Assicuratevi che la batteria del vostro cellulare sia completamente carica prima di partire. Ricordatevi di attivare il GPS e l’audio del cellulare. Non dimenticate la borraccia: il percorso sarà in salita e potreste avere sete. Indossate le scarpe da ginnastica o delle buone scarpe da trekking.

Scaricate l’applicazione gratuita BALUDIK dall’App Store* o da Google Play*, attivate la localizzazione del vostro smartphone e cercate i percorsi intorno a voi, quindi scaricate il percorso desiderato.

Español :

Embárquese en una aventura por la ruta de los viticultores

Recorrerá las calles del barrio de Guentrange acompañado por Théodon. Mantén los ojos y los oídos bien abiertos Siga todas las misiones y descubra la historia y el patrimonio cultural de esta parte de Thionville.

¿Listo para retroceder en el tiempo?

Asegúrese de que la batería de su teléfono móvil está completamente cargada antes de salir. No olvide activar el GPS y el sonido del móvil. No olvide su cantimplora: la ruta será cuesta arriba y es probable que tenga sed. Ponte las zapatillas de deporte o un buen calzado para caminar.

Descárgate la aplicación gratuita BALUDIK en App Store* o Google Play*, activa la localización de tu smartphone y busca rutas a tu alrededor, después descarga la ruta que quieras.

