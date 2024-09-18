Thionville au naturel Thionville Moselle

Thionville au naturel 31 Place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle Grand Est

Les petits cailloux roses s’agitent sous vos pieds. Ils adorent être chatouillés par vos pas. Il y a les pressés qui traversent le parc sans regarder. Il y a les amoureux qui s’enlacent sur les bancs sans les atteindre. Il y a les enfants qui courent et leur donnent quelques coups de pieds. Parfois leur envol est si long qu’ils atterrissent dans un bosquet de fleurs, ou au pied d’un arbre. Si d’un côté on peut admirer un Ginkgo Biloba centenaire, de l’autre un pacanier prend seulement racine. La roseraie, elle, embaume et touche les sens. Leur beauté et leurs couleurs attirent le regard autant que leur odeur le nez. Mais ça y est les visiteurs quittent ce parc, au nom de la statue qui trône, Napoléon, pour s’envoler vers d’autres horizons. Les petits cailloux du parc Wilson, au curieux petit sanglier, et du square Jean-Marie Pelt, aux amants unis, attendent aux aussi d’être foulés.

Thionville offre des parcs et des espaces de verdure dignes d’une ville au label 4 fleurs. A vous de les fouler délicatement d’un pas empreint de découverte.

En option pour compléter la découverte visite du jardin des Prairiales au Château de La Grange à Manom.

http://www.thionvilletourisme.fr/ +33 3 82 53 33 18

English :

The little pink pebbles are waving under your feet. They love to be tickled by your steps. There are those in a hurry who cross the park without looking. There are lovers who embrace on the benches without reaching them. There are children who run and kick them. Sometimes their flight is so long that they land in a grove of flowers, or at the foot of a tree. If on one side you can admire a hundred-year-old Ginkgo Biloba, on the other a pecan tree is just taking root. The rose garden, on the other hand, is fragrant and touches the senses. Their beauty and colors attract the eye as much as their smell does the nose. But that’s it, the visitors leave this park, in the name of the statue that sits on top, Napoleon, to fly away to other horizons. The small pebbles of Wilson Park, with its curious little boar, and Jean-Marie Pelt Square, with its united lovers, are also waiting to be walked on

Thionville offers parks and green spaces worthy of a city with the 4 flowers label. It’s up to you to tread delicately on them with a step full of discovery.

As an option to complete the discovery: visit the Prairiales garden at the Château de La Grange in Manom.

Deutsch :

Die kleinen rosafarbenen Kieselsteine wackeln unter Ihren Füßen. Sie lieben es, von deinen Schritten gekitzelt zu werden. Es gibt die Eiligen, die durch den Park gehen, ohne hinzusehen. Es gibt die Verliebten, die sich auf den Bänken umarmen, ohne sie zu erreichen. Es gibt Kinder, die herumrennen und ihnen ein paar Tritte verpassen. Manchmal ist ihr Flug so lang, dass sie in einem Blumenhain oder am Fuß eines Baumes landen. Während man auf der einen Seite einen hundertjährigen Ginkgo Biloba bewundern kann, schlägt ein Pekannussbaum auf der anderen Seite gerade erst Wurzeln. Der Rosengarten hingegen duftet und berührt die Sinne. Ihre Schönheit und ihre Farben ziehen den Blick ebenso an wie ihr Duft die Nase. Doch dann verlassen die Besucher diesen Park, der nach der Statue Napoleon benannt ist, und fliegen zu anderen Horizonten. Die kleinen Kieselsteine im Parc Wilson mit dem seltsamen kleinen Wildschwein und im Square Jean-Marie Pelt mit den vereinten Liebenden warten ebenfalls darauf, betreten zu werden

Thionville bietet Parks und Grünflächen, die einer Stadt mit dem 4-Blumen-Label würdig sind. Es liegt an Ihnen, sie mit einem von Entdeckungen geprägten Schritt zu betreten.

Optional: Besuch des Gartens Les Prairiales im Château de La Grange in Manom.

Italiano :

I piccoli ciottoli rosa si muovono sotto i piedi. Amano essere solleticati dai vostri passi. C’è chi ha fretta e attraversa il parco senza guardare. Ci sono amanti che si abbracciano sulle panchine senza raggiungerle. Ci sono bambini che corrono e li prendono a calci. A volte il loro volo è così lungo che atterrano in un’aiuola o ai piedi di un albero. Da un lato si può ammirare un albero di Ginkgo Biloba centenario, mentre dall’altro un albero di pecan sta appena mettendo radici. Il roseto, invece, è profumato e tocca i sensi. La loro bellezza e i loro colori attraggono l’occhio quanto il loro profumo l’olfatto. Ma ecco che i visitatori lasciano questo parco, in nome della statua che vi si trova in cima, Napoleone, per volare via verso altri orizzonti. Anche le piccole pietre di Wilson Park, con il suo curioso cinghiale, e di Jean-Marie Pelt Square, con i suoi innamorati uniti, aspettano di essere calpestate

Thionville offre parchi e spazi verdi degni di una città con il marchio dei 4 fiori. Sta a voi calpestare con delicatezza questi luoghi con un passo pieno di scoperte.

Facoltativo: visita al giardino Prairiales del Castello di La Grange a Manom.

Español :

Los pequeños guijarros rosas se agitan bajo tus pies. Les encanta que les hagan cosquillas con sus pasos. Hay quienes tienen prisa y cruzan el parque sin mirar. Hay amantes que se abrazan en los bancos sin llegar a ellos. Hay niños que corren y los patean. A veces su vuelo es tan largo que aterrizan en un parterre o al pie de un árbol. Por un lado, se puede admirar un árbol centenario de Ginkgo Biloba, mientras que por otro, un árbol de pacanas acaba de echar raíces. La rosaleda, en cambio, es fragante y toca los sentidos. Su belleza y sus colores atraen a la vista tanto como su olor a la nariz. Pero eso es todo, los visitantes abandonan este parque, en nombre de la estatua que se encuentra en la cima, Napoleón, para volar hacia otros horizontes. Las piedrecitas del parque Wilson, con su curioso jabalí, y la plaza Jean-Marie Pelt, con sus amantes unidos, también esperan ser pisadas

Thionville ofrece parques y espacios verdes dignos de una ciudad con la etiqueta de 4 flores. De ti depende pisarlas con delicadeza y con un paso lleno de descubrimientos.

Opcional: visitar el jardín de Prairiales en el Château de La Grange en Manom.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-18 par Système d’information touristique Lorrain