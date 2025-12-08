Tour du Mont d’Or Métabief Doubs

Tour du Mont d’Or A pieds Très difficile

Tour du Mont d’Or Place Xavier Authier, Métabief 25370 Métabief Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Le sentier vous offre la possibilité de marcher sous les falaises du Mont d’Or et au-dessus. Vous vous sentirez à la fois petit sous les falaises et grand sur sa crête. C’est ce contraste que nous fait ressentir ce circuit du Tour du Mont d’Or.

English :

The trail offers you the chance to walk under and over the Mont d’Or cliffs. You’ll feel both small under the cliffs and big on its crest. It’s this contrast that the Tour du Mont d’Or trail makes you feel.

Deutsch :

Der Pfad bietet Ihnen die Möglichkeit, unter und über den Klippen des Mont d’Or zu wandern. Sie werden sich gleichzeitig klein unter den Klippen und groß auf seinem Kamm fühlen. Es ist dieser Kontrast, den uns dieser Rundweg der Tour du Mont d’Or spüren lässt.

Italiano :

Il sentiero offre la possibilità di camminare sotto e sopra le falesie del Mont d’Or. Vi sentirete piccoli sotto le falesie e grandi sulla loro cresta. È questo contrasto che il sentiero Tour du Mont d’Or vi fa sentire.

Español :

El sendero le ofrece la posibilidad de caminar por debajo y por encima de los acantilados del Mont d’Or. Se sentirá a la vez pequeño bajo los acantilados y grande en su cresta. Este es el contraste que le hará sentir el sendero del Tour du Mont d’Or.

