Train touristique de la Vallée du Loir Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher
vendredi 1 août 2025
Train touristique de la Vallée du Loir
Train touristique de la Vallée du Loir Gare de thoré 41100 Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Découverte de la Vallée du Loir dans un autorail des années 50. Le voyage commenté par vidéo géolocalisation (3 h), permet de découvrir le patrimoine, les paysages, l’histoire.
https://www.ttvl.fr/ +33 2 54 77 05 07
English : Loir Valley tourist train
Explore the Loir Valley on a 1950s train. The journey (3h) with commentary, offers discovery of the heritage, countryside, history and specialities of this beautiful region.
Deutsch :
Entdecken Sie das Loir-Tal in einem Triebwagen aus den 50er Jahren. Die durch geolokalisiertes Video kommentierte Reise (3 Stunden) ermöglicht es, das Kulturerbe, die Landschaften und die Geschichte zu entdecken.
Italiano :
Scoperta della Valle del Loir in un’automotrice degli anni ’50. Il viaggio, commentato da video geolocalizzati (3 ore), permette di scoprire il patrimonio, i paesaggi e la storia.
Español :
Descubrimiento del Valle del Loir en un vagón de los años 50. El viaje, comentado por geolocalización en vídeo (3 horas), permite descubrir el patrimonio, los paisajes y la historia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-28 par SIT Centre-Val de Loire