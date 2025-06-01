Train touristique de la Vallée du Loir Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher

Train touristique de la Vallée du Loir Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher vendredi 1 août 2025.

Train touristique de la Vallée du Loir

Train touristique de la Vallée du Loir Gare de thoré 41100 Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 36000.0 Tarif :

Découverte de la Vallée du Loir dans un autorail des années 50. Le voyage commenté par vidéo géolocalisation (3 h), permet de découvrir le patrimoine, les paysages, l’histoire.

https://www.ttvl.fr/ +33 2 54 77 05 07

English : Loir Valley tourist train

Explore the Loir Valley on a 1950s train. The journey (3h) with commentary, offers discovery of the heritage, countryside, history and specialities of this beautiful region.

Deutsch :

Entdecken Sie das Loir-Tal in einem Triebwagen aus den 50er Jahren. Die durch geolokalisiertes Video kommentierte Reise (3 Stunden) ermöglicht es, das Kulturerbe, die Landschaften und die Geschichte zu entdecken.

Italiano :

Scoperta della Valle del Loir in un’automotrice degli anni ’50. Il viaggio, commentato da video geolocalizzati (3 ore), permette di scoprire il patrimonio, i paesaggi e la storia.

Español :

Descubrimiento del Valle del Loir en un vagón de los años 50. El viaje, comentado por geolocalización en vídeo (3 horas), permite descubrir el patrimonio, los paisajes y la historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-28 par SIT Centre-Val de Loire