Ully le Châtelet Ornans Doubs
Ully le Châtelet A pieds Difficile
Ully le Châtelet Cimetière d’Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8690.0 Tarif :
Balade familiale et ombragée ; superbe balcon sur Ornans depuis les belvédères de la Roche Founièche, d’Ully et du Châtelet et passage dans un verger de sauvegarde.
English :
A shady family walk with a superb balcony overlooking Ornans from the Roche Founièche, Ully and Châtelet lookouts, passing through a conservation orchard.
Deutsch :
Schattiger Familienspaziergang; herrlicher Balkon über Ornans von den Aussichtspunkten Roche Founièche, d’Ully und du Châtelet aus und Durchquerung eines Obstgartens zur Erhaltung der Pflanzen.
Italiano :
Una passeggiata per famiglie all’ombra, con uno splendido balcone che si affaccia su Ornans dalla Roche Founièche, sui belvedere di Ully e Châtelet e un passaggio attraverso un frutteto protetto.
Español :
Un paseo familiar a la sombra, con un magnífico balcón con vistas a Ornans desde los miradores de Roche Founièche, Ully y Châtelet y un paso por un huerto de conservación.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data