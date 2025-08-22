Un anniversaire qui déchire Thionville Moselle

Un anniversaire qui déchire Adultes A pieds Facile

Un anniversaire qui déchire 31 Place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : Tarif :

Vous souhaitez offrir à votre enfant un anniversaire exceptionnel ? Ne cherchez plus, Pays Thionvillois Tourisme lui propose, en compagnie de ses invités, de vivre une aventure originale et amusante.

Trois options:

Option Inspecteur Bonsens

Tout comme Sherlock Holmes a besoin de Watson, l’inspecteur Bonsens a besoin de vous ! Grâce à votre raisonnement, votre flair et votre logique, les enfants pourront aider Bonsens dans sa quête de vérité.

La mission est simple, mener l’enquête et résoudre les mystères qui entourent Thionville. Pour cela, stylo à la main et carnet d’enquêteurs, les enfants évoluent dans les rues. Grâce à leur observation, et aux indices de notre enquêteur ou de son assistante, toutes les réponses seront trouvées, haut la main !

Ils découvriront qui est la grosse Suzanne, pourquoi la tour aux puces a ce nom (et non ce n’est pas à cause de ce petit insecte dégoûtant). Ils apprendront l’existence des pots de chambres (et où on les vidait) et du célèbre cheval de bois.

À partir de 8 ans

Option Rallye Thi’Puce

Une ruche et son abeille butineuse. Un gant et son blason. Trois vaillants lévriers. Un moine buveur de bière. Saint-Nicolas. Ils se cachent tous dans les rues de Thionville. Pour les trouver ? Il suffit d’ouvrir grands les yeux et de se laisser guider. Etape par étape les enfants découvrent les plus petits détails de façades et arpentent Thionville en ouvrant l’œil et en regardant différemment.

À partir de 6 ans

Option Chasse au trésor Le mystère de la couronne disparue

En ce treizième sacrosaint anniversaire de son couronnement divin, Charlemagne, par le présent écrit, scelle la création de l’organisation protectrice de la couronne sacrée impériale. Vous, ses fidèles parmi les fidèles serez chargés de la protéger au péril de votre vie. S’il devait arriver malheur à sa chère dynastie, il vous faudra absolument la cacher. Chers gardiens, nous comptons sur vous… Prêts à parcourir le centre-ville de Théodonis Villa pour résoudre ce mystère ?

À partir de 10 ans Conception par notre partenaire Guild of Gamers Expérience

Pendant les parcours, vous n’êtes pas seul. L’un des guides de l’office de tourisme vous accompagne pour orienter vos bambins et les remettre dans le droit chemin. Il ne faudrait pas qu’ils prennent le mauvais chemin et se perdent dans leur aventure ?!

Facile

http://www.thionvilletourisme.fr/ +33 3 82 53 33 18

English :

Would you like to treat your child to a special birthday? Look no further than Pays Thionvillois Tourisme, where you and your guests can enjoy a fun and original adventure.

There are three options:

Inspector Bonsens option

Just as Sherlock Holmes needs Watson, Inspector Bonsens needs you! Using your reasoning, flair and logic, kids can help Bonsens in his quest for the truth.

The mission is simple: to investigate and solve the mysteries surrounding Thionville. With pen in hand and investigator’s notebook, the children take to the streets. Thanks to their observation, and the clues provided by our investigator or his assistant, all the answers will be found, hands down!

They’ll discover who Fat Suzanne is, and why the flea tower has that name (and no, it’s not because of that disgusting little insect). They’ll learn about chamber pots (and where they were emptied) and the famous wooden horse.

Ages 8 and up

Rallye Thi?Puce option

A hive and its foraging bee. A glove and its coat of arms. Three valiant greyhounds. A beer-drinking monk. Saint Nicholas. They’re all hiding in the streets of Thionville. How do you find them? Just open your eyes wide and let yourself be guided. Step by step, children discover the smallest details of the facades and explore Thionville, opening their eyes and looking differently.

Ages 6 and up

Treasure hunt option The mystery of the missing crown

On the thirteenth sacrosanct anniversary of his divine coronation, Charlemagne hereby seals the creation of the organization that will protect the sacred imperial crown. You, his faithful of the faithful, will be charged with protecting it at the risk of your lives. Should any misfortune befall his beloved dynasty, you must hide it at all costs. Dear guardians, we’re counting on you? Are you ready to set out on a journey through downtown Theodonis Villa to solve this mystery?

From age 10 Designed by our partner Guild of Gamers Experience

You’re not alone on the tour. One of the Tourist Office guides will be on hand to guide your little ones back on the right track. You don’t want them to take the wrong path and get lost in their adventure!

Deutsch :

Möchten Sie Ihrem Kind einen außergewöhnlichen Geburtstag schenken? Suchen Sie nicht weiter, Pays Thionvillois Tourisme bietet ihm zusammen mit seinen Gästen ein originelles und lustiges Abenteuer.

Drei Optionen:

Option Inspektor Bonsens

So wie Sherlock Holmes Watson braucht, braucht auch Inspektor Bonsens Sie! Die Kinder können Bonsens bei seiner Suche nach der Wahrheit helfen, indem sie ihr logisches Denken, ihre Spürnase und ihre Logik einsetzen.

Die Aufgabe ist einfach: Führen Sie die Ermittlungen und lösen Sie die Geheimnisse, die Thionville umgeben. Dazu müssen die Kinder mit einem Stift in der Hand und einem Ermittlerbuch durch die Straßen ziehen. Dank ihrer Beobachtungen und der Hinweise unseres Ermittlers oder seiner Assistentin werden alle Antworten gefunden, und zwar mit links!

Sie werden herausfinden, wer die dicke Suzanne ist, warum der Flohturm diesen Namen trägt (und nein, es liegt nicht an diesem ekligen kleinen Insekt). Sie erfahren von der Existenz der Nachttöpfe (und wo sie geleert wurden) und dem berühmten Holzpferd.

Ab 8 Jahren

Option Rallye Thi?Puce

Ein Bienenstock und seine Sammelbiene. Ein Handschuh und sein Wappen. Drei tapfere Windhunde. Ein Bier trinkender Mönch. Der heilige Nikolaus. Sie alle verstecken sich in den Straßen von Thionville. Um sie zu finden? Es genügt, die Augen weit zu öffnen und sich führen zu lassen. Schritt für Schritt entdecken die Kinder die kleinsten Details der Fassaden und durchstreifen Thionville, indem sie ihre Augen öffnen und anders schauen.

Ab 6 Jahren

Option Schatzsuche Das Geheimnis der verschwundenen Krone

An diesem dreizehnten Jahrestag seiner göttlichen Krönung besiegelt Karl der Große mit dieser Schrift die Gründung der Organisation zum Schutz der heiligen Kaiserkrone. Ihr, seine Getreuen unter den Getreuen, werdet beauftragt, sie mit eurem Leben zu schützen. Sollte der geliebten Dynastie etwas zustoßen, müssen Sie sie unbedingt verstecken. Liebe Wächter, wir zählen auf Sie! Bist du bereit, durch die Innenstadt von Theodonis Villa zu laufen, um das Geheimnis zu lüften?

Ab 10 Jahren Design von unserem Partner Guild of Gamers Expérience

Während der Rundgänge sind Sie nicht allein. Einer der Fremdenführer des Fremdenverkehrsamtes begleitet Sie, um Ihren Kindern den Weg zu weisen und sie auf den richtigen Weg zu bringen. Sie sollen ja nicht den falschen Weg einschlagen und sich in ihrem Abenteuer verirren…!

Italiano :

Volete regalare al vostro bambino un compleanno speciale? Non cercate oltre Pays Thionvillois Tourisme, dove voi e i vostri ospiti potrete vivere un’avventura divertente e originale.

Ci sono tre opzioni:

Opzione Ispettore Bonsens

Proprio come Sherlock Holmes ha bisogno di Watson, l’ispettore Bonsens ha bisogno di voi! Utilizzando il vostro ragionamento, il vostro fiuto e la vostra logica, i bambini possono aiutare Bonsens nella sua ricerca della verità.

La missione è semplice: indagare e risolvere i misteri che circondano Thionville. Con penna in mano e taccuino da investigatore, i bambini scenderanno in strada. Grazie alla loro osservazione e agli indizi forniti dal nostro investigatore o dal suo assistente, riusciranno a trovare tutte le risposte, a pieni voti!

Scopriranno chi è Fat Suzanne e perché la torre delle pulci ha questo nome (e no, non è a causa di quel disgustoso insetto). Impareranno anche a conoscere i vasi da notte (e dove venivano svuotati) e il famoso cavallo di legno.

Da 8 anni in su

Opzione Rally Thi?Puce

Un alveare e la sua ape bottinatrice. Un guanto e il suo stemma. Tre valorosi levrieri. Un monaco bevitore di birra. San Nicola. Sono tutti nascosti nelle strade di Thionville. Come fare per trovarli? Basta aprire bene gli occhi e lasciarsi guidare. Passo dopo passo, i bambini scopriranno i più piccoli dettagli delle facciate ed esploreranno Thionville con gli occhi aperti e lo sguardo diverso.

Dai 6 anni in su

Opzione caccia al tesoro Il mistero della corona scomparsa

Nel tredicesimo sacrosanto anniversario della sua divina incoronazione, Carlo Magno sigilla la creazione dell’organizzazione che proteggerà la sacra corona imperiale. Voi, suoi fedeli tra i fedeli, sarete incaricati di proteggerla a rischio della vostra vita. Se dovesse accadere qualcosa alla sua amata dinastia, dovrete nasconderlo. Cari guardiani, contiamo su di voi? Siete pronti a vagare per il centro di Villa Theodonis per risolvere questo mistero?

A partire dai 10 anni Ideato dal nostro partner Guild of Gamers Expérience

Non siete soli durante il tour. Una delle guide dell’ufficio turistico sarà a disposizione per guidare i vostri piccoli e riportarli sulla retta via. Non vorrete che prendano la strada sbagliata e si perdano nella loro avventura!

Español :

¿Quiere agasajar a su hijo con un cumpleaños especial? No busque más: Pays Thionvillois Tourisme, donde usted y sus invitados podrán disfrutar de una aventura divertida y original.

Hay tres opciones:

Opción Inspector Bonsens

Al igual que Sherlock Holmes necesita a Watson, ¡el inspector Bonsens le necesita a usted! Utilizando tu razonamiento, habilidad y lógica, los niños pueden ayudar a Bonsens en su búsqueda de la verdad.

La misión es sencilla: investigar y resolver los misterios que rodean Thionville. Con bolígrafo en mano y cuaderno de investigador, los niños saldrán a la calle. Gracias a su observación y a las pistas que les proporcionen nuestro investigador o su ayudante, podrán encontrar todas las respuestas, ¡con gran éxito!

Descubrirán quién es la gorda Suzanne y por qué se llama así la torre de las pulgas (y no, no es por ese asqueroso insecto). También conocerán los orinales (y dónde se vaciaban) y el famoso caballo de madera.

A partir de 8 años

Opción Rally de Thi?Puce

Una colmena y su abeja forrajera. Un guante y su escudo. Tres valientes galgos. Un monje bebedor de cerveza. San Nicolás. Todos están escondidos en las calles de Thionville. ¿Cómo encontrarlos? Sólo hay que abrir bien los ojos y dejarse guiar. Paso a paso, los niños descubrirán los más pequeños detalles de las fachadas y explorarán Thionville con los ojos bien abiertos y la mirada diferente.

A partir de 6 años

Opción búsqueda del tesoro El misterio de la corona desaparecida

En el decimotercer sacrosanto aniversario de su coronación divina, Carlomagno sella la creación de la organización que protegerá la sagrada corona imperial. Vosotros, sus fieles entre los fieles, seréis los encargados de protegerla a riesgo de vuestras vidas. Si algo le ocurriera a su amada dinastía, deberéis ocultarlo. Queridos guardianes, contamos con vosotros.. ¿Estáis preparados para deambular por el centro de Villa Theodonis para resolver este misterio?

A partir de 10 años Diseñado por nuestro socio Guild of Gamers Expérience

No estás solo en el recorrido. Uno de los guías de la oficina de turismo estará a su disposición para orientar a sus pequeños y hacerles volver al buen camino. ¡No querrás que tomen el camino equivocado y se pierdan en su aventura!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-08 par Système d’information touristique Lorrain