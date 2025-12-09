Vallée du Cusancin n°71 Baume-les-Dames Doubs

Vallée du Cusancin n°71 En VTT assistance électrique Difficile

Vallée du Cusancin n°71 Place Jouffroy d’Abbans, Baume les Dames 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 24160.0 Tarif :

La vallée du Cusancin… sa source bleue et sa source verte, sa jolie chapelle. Et pourquoi pas la découvrir à VTT ? Prenez-le temps de relever le nez du guidon car il y plein de jolis paysages à découvrir !

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/3609

English :

The Cusancin valley… its blue and green springs, its pretty chapel. Why not discover it on a mountain bike? Take the time to look up from your handlebars, because there’s plenty of beautiful countryside to discover!

Deutsch :

Das Tal des Cusancin… seine blaue und seine grüne Quelle, seine hübsche Kapelle. Wie wäre es, es mit dem Mountainbike zu erkunden? Nehmen Sie sich die Zeit, die Nase vom Lenker zu heben, denn es gibt viele schöne Landschaften zu entdecken!

Italiano :

La valle di Cusancin… con le sue sorgenti blu e verdi e la graziosa cappella. E perché non scoprirla in mountain bike? Prendetevi il tempo di alzare lo sguardo dal manubrio, perché c’è tanto bel paesaggio da scoprire!

Español :

El valle de Cusancín, con sus fuentes azules y verdes y su bonita capilla. ¿Y por qué no descubrirlo en bicicleta de montaña? Tómese su tiempo para levantar la vista del manillar, ¡pues hay muchos paisajes preciosos por descubrir!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data