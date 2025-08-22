Variante Circuit du Château depuis Valence d’Agen Valence Tarn-et-Garonne
Au départ de Valence d’Agen, cet itinéraire rejoint le circuit du Château qui passe par les coteaux du Bas-Quercy et au pied du magnifique château médiéval de Goudourville.
https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 61 67
English : Alternative Castle trail from Valence d’Agen
Departing from Valence d’Agen, this hike joins the Château circuit which passes through the slopes of Bas-Quercy and at the foot of the magnificent medieval castle of Goudourville.
Deutsch : Variante Circuit du Château depuis Valence d’Agen
Von Valence d’Agen aus schließt diese Route an die Circuit du Château an, die durch die Hänge des Bas-Quercy und am Fuße der wunderschönen mittelalterlichen Burg von Goudourville verläuft.
Italiano :
Partendo da Valence d’Agen, questo itinerario si unisce al circuito dei castelli, che passa attraverso le colline del Bas-Quercy e ai piedi del magnifico castello medievale di Goudourville.
Español : Variante Circuit du Château depuis Valence d’Agen
Partiendo de Valence d’Agen, esta ruta se une al circuito de los castillos, que pasa por las colinas de Bas-Quercy y a los pies del magnífico castillo medieval de Goudourville.
