Variante Circuit du Château depuis Valence d’Agen Valence Tarn-et-Garonne

Variante Circuit du Château depuis Valence d’Agen

Variante Circuit du Château depuis Valence d’Agen 14 rue Garonne 82400 Valence Tarn-et-Garonne Occitanie

Au départ de Valence d’Agen, cet itinéraire rejoint le circuit du Château qui passe par les coteaux du Bas-Quercy et au pied du magnifique château médiéval de Goudourville.

https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 61 67

English : Alternative Castle trail from Valence d’Agen

Departing from Valence d’Agen, this hike joins the Château circuit which passes through the slopes of Bas-Quercy and at the foot of the magnificent medieval castle of Goudourville.

Deutsch : Variante Circuit du Château depuis Valence d’Agen

Von Valence d’Agen aus schließt diese Route an die Circuit du Château an, die durch die Hänge des Bas-Quercy und am Fuße der wunderschönen mittelalterlichen Burg von Goudourville verläuft.

Italiano :

Partendo da Valence d’Agen, questo itinerario si unisce al circuito dei castelli, che passa attraverso le colline del Bas-Quercy e ai piedi del magnifico castello medievale di Goudourville.

Español : Variante Circuit du Château depuis Valence d’Agen

Partiendo de Valence d’Agen, esta ruta se une al circuito de los castillos, que pasa por las colinas de Bas-Quercy y a los pies del magnífico castillo medieval de Goudourville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme