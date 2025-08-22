VÉLOCÉAN Saint-Nazaire Loire-Atlantique

VÉLOCÉAN

VÉLOCÉAN 44600 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire

Suivez le littoral Atlantique de Saint-Nazaire à Pénestin pour découvrir à vélo quelques-uns des plus beaux paysages de Loire-Atlantique. De quoi vous assurer une déconnexion totale et un plaisir de pédaler sans cesse renouvelé !

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/les-balades-a-velo/

English :

Follow the Atlantic coastline from Saint-Nazaire to Pénestin to discover some of the most beautiful landscapes of Loire-Atlantique by bike. This will ensure you a total disconnection and a pleasure of pedaling unceasingly renewed!

Deutsch :

Folgen Sie der Atlantikküste von Saint-Nazaire bis Pénestin, um einige der schönsten Landschaften der Region Loire-Atlantique mit dem Fahrrad zu entdecken. So ist sichergestellt, dass Sie völlig abschalten und immer wieder aufs Neue Spaß am Radfahren haben!

Italiano :

Seguite la costa atlantica da Saint-Nazaire a Pénestin per scoprire alcuni dei più bei paesaggi della regione Loira-Atlantica in bicicletta. In questo modo potrete rilassarvi completamente e godervi appieno il ciclismo!

Español :

Siga la costa atlántica desde Saint-Nazaire hasta Pénestin para descubrir algunos de los más bellos paisajes de la región del Loira-Atlántico en bicicleta. De este modo, podrá relajarse por completo y disfrutar al máximo de la bicicleta

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-09 par eSPRIT Pays de la Loire