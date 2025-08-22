Véloroute la voie bleue Thionville Metz Thionville Moselle

Véloroute la voie bleue Thionville Metz Adultes Vélo de route Difficile

Véloroute Véloroute la voie bleue Thionville Metz 57100 Thionville Moselle Grand Est

Distance : 39000.0

À Thionville, La Voie Bleue s’échappe de cette cité défensive avec ses deux ponts-écluses, véritables chefs-d’œuvre du génie militaire. L’itinéraire dévoile ensuite un patrimoine plus industriel en longeant le port d’Illange, premier port fluvial pour les produits métallurgiques, puis l’ancien Haut Fourneau U4, l’un des rares monuments de la sidérurgie du XXè siècle transformé en lieu de culture et de patrimoine. En arrivant à Metz, la véloroute traverse d’agréables étangs et zones humides. Avant de reprendre le cours de votre voyage à vélo, prenez le temps de déambuler dans le centre-ville historique de Metz. La visite de la cathédrale Saint-Etienne et du Centre Pompidou-Metz sont deux incontournables de la capitale Lorraine.

https://www.lavoiebleue.com/

English :

In Thionville, La Voie Bleue escapes from this defensive city with its two lock bridges, true masterpieces of military engineering. The itinerary then unveils a more industrial heritage by following the port of Illange, the first river port for metallurgical products, then the former U4 Blast Furnace, one of the rare monuments of the 20th century steel industry transformed into a place of culture and heritage. On arriving in Metz, the cycle route crosses pleasant ponds and wetlands. Before resuming the course of your cycling journey, take the time to stroll through the historic city centre of Metz. A visit to Saint-Etienne Cathedral and the Centre Pompidou-Metz are two must-sees in the capital of Lorraine.

Deutsch :

In Thionville entkommt die Voie Bleue dieser Verteidigungsstadt mit ihren beiden Schleusenbrücken, die wahre Meisterwerke der Militärtechnik sind. Die Route enthüllt dann ein eher industrielles Erbe, indem sie am Hafen von Illange, dem ersten Binnenhafen für Metallprodukte, und am ehemaligen Hochofen U4 vorbeiführt, einem der wenigen Denkmäler der Stahlindustrie des 20. Bei der Ankunft in Metz führt die Fahrradroute durch angenehme Teiche und Feuchtgebiete. Bevor Sie Ihre Radreise fortsetzen, sollten Sie sich die Zeit nehmen, durch das historische Stadtzentrum von Metz zu schlendern. Ein Besuch der Kathedrale Saint-Etienne und des Centre Pompidou-Metz sind zwei der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Hauptstadt Lothringens.

Italiano :

A Thionville, la Voie Bleue (Via Blu) lascia questa città difensiva con i suoi due ponti di chiuse, veri capolavori di ingegneria militare. L’itinerario rivela poi un patrimonio più industriale seguendo il porto di Illange, il primo porto fluviale per prodotti metallurgici, quindi l’ex altoforno U4, uno dei rari monumenti dell’industria siderurgica del XX secolo trasformato in un luogo di cultura e patrimonio. Arrivati a Metz, la pista ciclabile attraversa piacevoli stagni e zone umide. Prima di riprendere il viaggio in bicicletta, prendetevi il tempo per passeggiare nel centro storico di Metz. La cattedrale di Saint-Etienne e il Centre Pompidou-Metz sono due tappe obbligate nel capoluogo della Lorena.

Español :

En Thionville, la Voie Bleue (Vía Azul) sale de esta ciudad defensiva con sus dos puentes-esclusa, verdaderas obras maestras de la ingeniería militar. A continuación, el itinerario revela un patrimonio más industrial siguiendo el puerto de Illange, primer puerto fluvial de productos metalúrgicos, y luego el antiguo alto horno U4, uno de los raros monumentos de la siderurgia del siglo XX transformado en lugar de cultura y patrimonio. Al llegar a Metz, la ruta ciclista pasa por agradables estanques y humedales. Antes de reanudar su viaje en bicicleta, tómese el tiempo de pasear por el centro histórico de Metz. La catedral de Saint-Etienne y el Centro Pompidou-Metz son dos visitas obligadas en la capital de Lorena.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par Système d’information touristique Lorrain