Vers la plage de Salin-de-Giraud Arles Bouches-du-Rhône

Vers la plage de Salin-de-Giraud Arles 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 180 Distance : 116000.0 Tarif :

Une belle route en voiture de 116km. Barrages, rizières, marais, canaux cette étendue solaire et sauvage a été façonnée par la rencontre entre deux géants,

la Méditerranée et le Rhône.

English :

A beautiful 116km drive. Dams, rice fields, marshes, canals: this sunny and wild expanse has been shaped by the meeting of two giants

the Mediterranean and the Rhône.

Deutsch :

Eine wunderschöne 116 km lange Autofahrt. Dämme, Reisfelder, Sümpfe, Kanäle: Diese sonnige und wilde Weite wurde durch das Zusammentreffen zweier Giganten geformt,

dem Mittelmeer und der Rhône.

Italiano :

Un bellissimo viaggio di 116 km. Dighe, risaie, paludi, canali: questa distesa selvaggia e soleggiata è stata plasmata dall’incontro di due giganti,

il Mediterraneo e il Rodano.

Español :

Un hermoso viaje de 116 km. Presas, arrozales, pantanos, canales: esta extensión salvaje y soleada ha sido modelada por el encuentro de dos gigantes,

el Mediterráneo y el Ródano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-28 par Provence Tourisme