Via Julia Augusta Menton Alpes-Maritimes
Via Julia Augusta
Via Julia Augusta 5 rue Saint-Charles 06500 Menton Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un itinéraire romain exceptionnel à travers 8 étapes Antiques entre La Turbie et Menton.
+33 4 92 41 80 30
English : Via Julia augusta
An exceptional Roman route across 8 ancient stages between La Turbie and Menton.
Deutsch : Via Julia Augusta
Eine außergewöhnliche römische Route durch 8 antike Etappen zwischen La Turbie und Menton.
Italiano :
Un eccezionale itinerario romano attraverso 8 tappe Antiche tra La Turbie e Mentone.
Español :
Un excepcional itinerario romano a través de 8 antiguas etapas entre La Turbie y Menton.
