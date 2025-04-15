Villeneuve-sur-Lot / Courbiac, la Montagne de Cadrès Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Nombreux points de vues sur les bastides de Villeneuve, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin, les sites de Penne-d’Agenais, de Cadrès, les coteaux du Haut-Agenais Périgord et la vallée du Lot.

English : Villeneuve-sur-Lot / Courbiac, la Montagne de Cadrès

Numerous viewpoints on the bastides of Villeneuve, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin, the sites of Penne-d’Agenais, Cadrès, the hillsides of Haut-Agenais Périgord and the Lot valley.

Deutsch : Villeneuve-sur-Lot / Courbiac, la Montagne de Cadrès

Zahlreiche Aussichtspunkte mit Blick auf die Bastiden von Villeneuve, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin, die Orte Penne-d’Agenais, Cadrès, die Hänge des Haut-Agenais Perigord und das Tal des Lot.

Italiano :

Numerose viste sulle bastide di Villeneuve, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin, i siti di Penne-d’Agenais, Cadrès, le colline dell’Haut-Agenais Périgord e la valle del Lot.

Español : Villeneuve-sur-Lot / Courbiac, la Montagne de Cadrès

Numerosas vistas de las bastidas de Villeneuve, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin, los lugares de Penne-d’Agenais, Cadrès, las laderas de Haut-Agenais Périgord y el valle del Lot.

