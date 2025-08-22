Villeneuve-sur-Lot / Courbiac, les Bastides en point de mire Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot Courbiac, les Bastides en point de mire A pieds Facile

Villeneuve-sur-Lot Courbiac, les Bastides en point de mire 47300 Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Chevaux et poneys habitent cet itinéraire, situé non loin de la bastide de Villeneuve-sur-Lot. Une succession d’ouvertures s’offrent au regard sur les places fortes et les bastides des environs, Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin, le château de Biron, Penne-d’Agenais…

English : Villeneuve-sur-Lot Courbiac, les Bastides en point de mire

Horses and ponies live on this itinerary, located not far from the bastide town of Villeneuve-sur-Lot. A succession of openings are offered to the eye on the strongholds and bastides of the surroundings, Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin, the castle of Biron, Penne-d’Agenais…

Deutsch : Villeneuve-sur-Lot Courbiac, les Bastides en point de mire

Pferde und Ponys bewohnen diese Route, die nicht weit von der Bastide Villeneuve-sur-Lot entfernt liegt. Eine Reihe von Öffnungen bieten sich dem Blick auf die Festungen und Bastiden der Umgebung, Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin, das Schloss Biron, Penne-d’Agenais…

Cavalli e pony popolano questo itinerario, situato non lontano dalla cittadina di Villeneuve-sur-Lot. Una successione di aperture si offre allo sguardo sulle città fortificate e sulle bastide dei dintorni, Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin, il castello di Biron, Penne-d’Agenais…

Español : Villeneuve-sur-Lot Courbiac, les Bastides en point de mire

Caballos y ponis pueblan este itinerario, situado no lejos de la ciudad bastida de Villeneuve-sur-Lot. Una sucesión de aperturas se ofrecen a la vista sobre las ciudades fortificadas y las bastidas de los alrededores, Saint-Pastour, Castelnaud-de-Gratecambe, Monflanquin, el castillo de Biron, Penne-d’Agenais…

