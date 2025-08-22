Villeneuve-sur-Lot, la visite de la Bastide Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot, la visite de la Bastide A pieds Très facile

Villeneuve-sur-Lot, la visite de la Bastide 47300 Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Du Pont Vieux au Pont Neuf, de la Porte de Paris à celle de Pujols, ce parcours dans la ville vous fera découvrir les hauts lieux historiques de cette bastide créée en 1264 par Alphonse de Poitiers.

English : Villeneuve-sur-Lot, la visite de la Bastide

From the Old Bridge to the New Bridge, from the Porte de Paris to the Porte de Pujols, this tour of the town will show you the historical highlights of this bastide created in 1264 by Alphonse de Poitiers.

Deutsch : Villeneuve-sur-Lot, la visite de la Bastide

Von der Pont Vieux zur Pont Neuf, von der Porte de Paris bis zur Porte de Pujols führt Sie dieser Rundgang durch die Stadt zu den historischen Höhepunkten dieser Bastide, die 1264 von Alphonse de Poitiers gegründet wurde.

Italiano :

Dal Pont Vieux al Pont Neuf, dalla Porte de Paris alla Porte de Pujols, questo tour della città vi porterà a scoprire i punti di forza storici di questa città-bastione creata nel 1264 da Alphonse de Poitiers.

Español : Villeneuve-sur-Lot, la visite de la Bastide

Del Pont Vieux al Pont Neuf, de la Porte de Paris a la Porte de Pujols, este recorrido por la ciudad le llevará a los lugares históricos más importantes de esta bastida creada en 1264 por Alphonse de Poitiers.

