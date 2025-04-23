Visite interactive Baludik « Cherche et trouve au musée Joachim du Bellay » Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Visite interactive Baludik « Cherche et trouve au musée Joachim du Bellay » 49530 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Une visite intéractive au musée Joachim du Bellay. Un jeu grandeur nature pour découvrir le musée de façon ludique et intéractive.

https://baludik.fr/balades/fiche_balade_parcours-b1537-cherche_et_trouve_au_musee_joachim_du_bellay-oree_d_anjou-maine_et_loire-49 +33 2 40 09 04 13

English :

An interactive visit to the Joachim du Bellay Museum. A life-size game to discover the museum in a playful and interactive way.

Deutsch :

Ein interaktiver Besuch im Museum Joachim du Bellay. Ein lebensgroßes Spiel, um das Museum auf spielerische und interaktive Weise zu entdecken.

Italiano :

Visita interattiva al Museo Joachim du Bellay. Un gioco a grandezza naturale per scoprire il museo in modo ludico e interattivo.

Español :

Visita interactiva al Museo Joachim du Bellay. Un juego a tamaño real para descubrir el museo de forma lúdica e interactiva.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime