Voie verte Charleville-Mézières (Montcy Notre Dame) Nouzonville Charleville-Mézières Ardennes

Voie verte Charleville-Mézières (Montcy Notre Dame) Nouzonville

14 km (aller retour) 1 h. Il est possible de prolonger l’itinéraire le long de la Meuse. Niveau facile.A vélo • Situation au nord de Charleville-Mézières. Départ au pont de Montcy-Notre-Dame. • Balisage suivre la Voie Verte.

English :

14 km (round trip) 1 hr. It is possible to extend the route along the Meuse. Easy level.by bike Situation: north of Charleville-Mézières. Departure at the Montcy-Notre-Dame bridge. Signposting: follow the Voie Verte.

Deutsch :

14 km (hin und zurück) 1 Stunde. Es ist möglich, die Route entlang der Maas zu verlängern. Leichtes Niveau.Mit dem Fahrrad Lage: nördlich von Charleville-Mézières. Start an der Brücke von Montcy-Notre-Dame. Markierung: Folgen Sie der Voie Verte.

Italiano :

14 km (andata e ritorno) ? 1 h. È possibile prolungare il percorso lungo la Mosa. Livello facile. in bicicletta? Posizione a nord di Charleville-Mézières. Partenza dal ponte di Montcy-Notre-Dame? Segnaletica: seguire la Voie Verte.

Español :

14 km (ida y vuelta) ? 1 h. Es posible ampliar la ruta a lo largo del Mosa. Nivel fácil.en bicicleta ? Ubicación al norte de Charleville-Mézières. Salida del puente de Montcy-Notre-Dame ? Señalización: siga la Voie Verte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme