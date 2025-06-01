Voie Verte des Bois Francs Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Voie Verte des Bois Francs Verneuil d’Avre et d’Iton Eure vendredi 1 août 2025.

Voie Verte des Bois Francs

Voie Verte des Bois Francs Avenue Pasteur 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton Eure Normandie

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Au sud de l’Eure, la Voie Verte des Bois Francs allie sur près de 9 km les plaisirs du corps à ceux de l’esprit. Paysages champêtres, douceur et fraîcheur des sous-bois, souvenirs des épopées romaines ou normandes, découverte de Verneuil d’Avre et d’Iton, ancienne ville fortifiée alors frontière historique entre le Duché de Normandie et le royaume de France… l’itinéraire offre une rencontre privilégiée avec l’art, l’histoire et la nature.

https://www.eure-tourisme.fr/je-decouvre/velo/ +33 2 32 62 04 27

English : Voie Verte des Bois Francs

In the Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton, the 9-km long (5 miles) Greenway Les Bois Francs provides relaxation for both the mind and the body. Rural landscapes, sweet and fresh undergrowth, traces testifying to the Roman or Norman histories, visit of Verneuil-sur-Avre, a former fortified city located on the border of the Duchy of Normandy and the Kingdom of France, etc.: this walk takes you to experience art, history and nature.

Deutsch :

Im Süden des Departements Eure verbindet der Voie Verte des Bois Francs auf einer Länge von fast 9 km die Freuden des Körpers mit denen des Geistes. Ländliche Landschaften, sanftes und frisches Unterholz, Erinnerungen an römische oder normannische Epen, Entdeckung von Verneuil d’Avre et d’Iton, einer alten befestigten Stadt, die damals die historische Grenze zwischen dem Herzogtum der Normandie und dem Königreich Frankreich bildete… Die Route bietet eine besondere Begegnung mit Kunst, Geschichte und Natur.

Italiano :

Nel sud dell’Eure, la Voie Verte des Bois Francs è lunga quasi 9 km e unisce i piaceri del corpo a quelli della mente. Paesaggi rurali, la morbidezza e la freschezza del sottobosco, ricordi di epopee romane o normanne, la scoperta di Verneuil d’Avre et d’Iton, un’antica città fortificata che fu la frontiera storica tra il Ducato di Normandia e il Regno di Francia… il percorso offre un incontro privilegiato con l’arte, la storia e la natura.

Español :

En el sur del Eure, la Voie Verte des Bois Francs tiene casi 9 km de longitud y combina los placeres del cuerpo con los de la mente. Los paisajes rurales, la suavidad y la frescura del sotobosque, los recuerdos de las epopeyas romanas o normandas, el descubrimiento de Verneuil d’Avre et d’Iton, antigua ciudad fortificada que fue la frontera histórica entre el Ducado de Normandía y el Reino de Francia… la ruta ofrece un encuentro privilegiado con el arte, la historia y la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme