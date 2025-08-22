Voie verte La Haye-du-Puits Portbail La Haye Manche

Voie verte La Haye-du-Puits Portbail

Voie verte La Haye-du-Puits Portbail 50250 La Haye Manche Normandie

Durée : 45 Distance : 11000.0 Tarif :

L’itinéraire mène jusqu’à Portbail, située en bordure du havre. Partez à la découverte de son riche patrimoine et de ses plages.

English : Voie verte La Haye-du-Puits Portbail

The route leads to Portbail, located on the edge of the harbour. Discover its rich heritage and its beaches.

Deutsch :

Die Route führt bis nach Portbail, das am Rande des Havre liegt. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und erkunden Sie das reiche Kulturerbe und die Strände.

Italiano :

Il percorso conduce a Portbail, situato ai margini del porto. Scoprite il suo ricco patrimonio e le sue spiagge.

Español :

La ruta conduce a Portbail, situado en el borde del puerto. Descubra su rico patrimonio y sus playas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme