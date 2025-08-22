VOIE VERTE MAYENNE JAVRON LES CHAPELLES Mayenne Mayenne
VOIE VERTE MAYENNE JAVRON LES CHAPELLES 53100 Mayenne Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 33000.0 Tarif :
Profitez d’un air parfaitement pur, sur les 33km d’anciennes voies ferrées réaménagées en voies vertes.
Enjoy the clean air on the 33km of former railway lines that have been converted into greenways.
Genießen Sie die absolut saubere Luft auf den 33 km ehemaligen Bahntrassen, die zu grünen Wegen umgebaut wurden.
Godetevi l’aria pulita su 33 km di ex linee ferroviarie convertite in percorsi verdi.
Disfrute del aire limpio en 33 km de antiguas vías férreas convertidas en vías verdes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-14 par eSPRIT Pays de la Loire