Voie verte Segré Château-Gontier Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Voie verte Segré Château-Gontier

Voie verte Segré Château-Gontier 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Aménagée sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée, cette voie verte de 23 kilomètres relie la ville de Segré en Anjou bleu à celle de Château-Gontier en Mayenne et son halage sur lequel s’appuie la Vélo Francette®..

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/voie-verte-segre-chateau-gontier-segre-en-anjou-bleu-fr-2710327/ +33 2 41 92 86 83

English :

Built on the site of a former railway line, this 23-kilometre greenway links the town of Segré in Anjou Bleu to Château-Gontier in Mayenne and its towpath on which the Vélo Francette® is based.

Deutsch :

Dieser 23 km lange grüne Weg, der auf dem Gelände einer ehemaligen Eisenbahnstrecke angelegt wurde, verbindet die Stadt Segré in Anjou bleu mit der Stadt Château-Gontier in Mayenne und ihrem Treidelpfad, auf den sich die Vélo Francette® stützt.

Italiano :

Costruita sul sito di un’ex linea ferroviaria, questa greenway di 23 chilometri collega la città di Segré nell’Anjou Bleu a Château-Gontier nella Mayenne e alla sua alzaia su cui si basa la Vélo Francette®.

Español :

Construida en el emplazamiento de una antigua línea ferroviaria, esta vía verde de 23 kilómetros une la ciudad de Segré, en Anjou Bleu, con Château-Gontier, en Mayenne, y su camino de sirga en el que se basa la Vélo Francette®.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-31 par Anjou tourime