VTT’Sioule 14 km Circuit N°2 Bellenaves Allier

VTT’Sioule 14 km Circuit N°2

VTT’Sioule 14 km Circuit N°2 Départ du Vert Plateau, La Tuilerie 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le vététiste s’engage sur un des chemins emblématiques de la région le chemin des Amoureux. Surplombant le ruisseau de la Plaine, sentier en balcon.

Puis aux lavoirs avant de terminer son parcours sur une note pimentée, succession de petites montées.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Mountain bikers take to one of the region’s most emblematic trails: the Chemin des Amoureux. Overlooking the Ruisseau de la Plaine, this is a balcony trail.

Then on to the laundries, before finishing on a spicy note with a succession of short climbs.

Deutsch :

Der Mountainbiker begibt sich auf einen der symbolträchtigen Wege der Region: den Weg der Liebenden. Mit Blick auf den Bach La Plaine verläuft der Weg auf einem Balkon.

Danach geht es zu den Waschhäusern, bevor der Weg mit einer würzigen Note endet, einer Folge von kleinen Steigungen.

Italiano :

Il mountain biker parte per uno dei sentieri emblematici della regione: il Chemin des Amoureux. Affacciato sul torrente della Plaine, il sentiero è un balcone.

Poi si passa ai lavatoi prima di concludere il percorso con una nota piccante, una successione di piccole salite.

Español :

El ciclista de montaña se adentra en uno de los caminos emblemáticos de la región: el Chemin des Amoureux. Con vistas al arroyo de la Plaine, el camino es un balcón.

A continuación, los lavaderos antes de terminar la ruta con una nota picante, una sucesión de pequeñas subidas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme