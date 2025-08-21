Wonderwall Cognac Cognac Charente

Balade | Wonderwall Cognac

Parcours artistique urbain qui ouvre de nouvelles perspectives sur la ville de Cognac. Depuis 2013, 15 artistes de renoms ont investis les rues de la cité médiévale et donné naissance à une balade culturelle et accessible à tous.

https://eprouvette.org/wonderwall/ +33 6 72 24 49 33

English : Wonderwall Cognac

Urban art trail that opens new perspectives on the city of Cognac. Since 2013, 15 renowned artists have taken over the streets of the medieval city and given birth to a cultural walk accessible to all.

Deutsch :

Urbaner Kunstparcours, der neue Perspektiven auf die Stadt Cognac eröffnet. Seit 2013 haben 15 renommierte Künstler die Straßen der mittelalterlichen Stadt besetzt und einen kulturellen und für alle zugänglichen Spaziergang ins Leben gerufen.

Italiano :

Un percorso artistico urbano che apre nuove prospettive sulla città di Cognac. Dal 2013, 15 artisti di fama hanno occupato le strade della città medievale dando vita a una passeggiata culturale accessibile a tutti.

Español : Walk | Coñac Wonderwall

Un recorrido de arte urbano que abre nuevas perspectivas sobre la ciudad de Cognac. Desde 2013, 15 artistas de renombre han tomado las calles de la ciudad medieval y han dado vida a un paseo cultural accesible a todos.

