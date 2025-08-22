XC 12 Les Menuires/Val Thorens Les Belleville Savoie

XC 12 Les Menuires/Val Thorens

XC 12 Les Menuires/Val Thorens 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un itinéraire sportif et panoramique reliant Les Menuires à Val Thorens, avec des montées régulières, des descentes ludiques et des paysages d’altitude à couper le souffle.

English : XC 12 Les Menuires/Val Thorens

A sporty and panoramic route connecting Les Menuires to Val Thorens, featuring steady climbs, fun descents, and breathtaking high-altitude scenery.

Deutsch :

Eine sportliche und panoramische Route von Les Menuires nach Val Thorens mit gleichmäßigen Anstiegen, spielerischen Abfahrten und atemberaubenden Höhenlandschaften.

Italiano :

Un percorso sportivo e panoramico che collega Les Menuires a Val Thorens, con salite regolari, discese divertenti e scenari d’alta quota mozzafiato.

Español :

Una ruta deportiva y panorámica que une Les Menuires con Val Thorens, con subidas regulares, descensos divertidos e impresionantes paisajes de altura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme