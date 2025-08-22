XC 12 Les Menuires/Val Thorens Les Belleville Savoie
vendredi 1 mai 2026.
XC 12 Les Menuires/Val Thorens
XC 12 Les Menuires/Val Thorens 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un itinéraire sportif et panoramique reliant Les Menuires à Val Thorens, avec des montées régulières, des descentes ludiques et des paysages d’altitude à couper le souffle.
+33 4 79 00 73 00
English : XC 12 Les Menuires/Val Thorens
A sporty and panoramic route connecting Les Menuires to Val Thorens, featuring steady climbs, fun descents, and breathtaking high-altitude scenery.
Deutsch :
Eine sportliche und panoramische Route von Les Menuires nach Val Thorens mit gleichmäßigen Anstiegen, spielerischen Abfahrten und atemberaubenden Höhenlandschaften.
Italiano :
Un percorso sportivo e panoramico che collega Les Menuires a Val Thorens, con salite regolari, discese divertenti e scenari d’alta quota mozzafiato.
Español :
Una ruta deportiva y panorámica que une Les Menuires con Val Thorens, con subidas regulares, descensos divertidos e impresionantes paisajes de altura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme