XC 5 Dos de Crêt Voland Les Belleville Savoie

XC 5 Dos de Crêt Voland

XC 5 Dos de Crêt Voland 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un parcours accessible et varié à travers alpages et forêts, offrant une vue imprenable sur les sommets de la vallée.

+33 4 79 00 73 00

English : XC 5 Dos de Crêt Voland

An accessible and varied route through alpine meadows and forests, offering breathtaking views of the valley’s peaks.

Deutsch :

Eine zugängliche und abwechslungsreiche Strecke durch Almen und Wälder, die einen atemberaubenden Blick auf die Gipfel des Tals bietet.

Italiano :

Un percorso accessibile e vario attraverso pascoli e boschi alpini, che offre viste mozzafiato sulle cime della valle.

Español :

Una ruta accesible y variada a través de pastos y bosques alpinos, que ofrece impresionantes vistas de las cumbres del valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme