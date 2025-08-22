XC 5 Dos de Crêt Voland Les Belleville Savoie
XC 5 Dos de Crêt Voland Les Belleville Savoie vendredi 1 mai 2026.
XC 5 Dos de Crêt Voland
XC 5 Dos de Crêt Voland 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un parcours accessible et varié à travers alpages et forêts, offrant une vue imprenable sur les sommets de la vallée.
+33 4 79 00 73 00
English : XC 5 Dos de Crêt Voland
An accessible and varied route through alpine meadows and forests, offering breathtaking views of the valley’s peaks.
Deutsch :
Eine zugängliche und abwechslungsreiche Strecke durch Almen und Wälder, die einen atemberaubenden Blick auf die Gipfel des Tals bietet.
Italiano :
Un percorso accessibile e vario attraverso pascoli e boschi alpini, che offre viste mozzafiato sulle cime della valle.
Español :
Una ruta accesible y variada a través de pastos y bosques alpinos, que ofrece impresionantes vistas de las cumbres del valle.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme