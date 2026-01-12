Itsas Laminen Korrika Course féminine La Barre Anglet

Itsas Laminen Korrika Course féminine

La Barre 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Course à pied féminine (10 km) et marche (5 km) organisées par l’ikastola Kimua, sur un parcours agréable au bord de l’océan.

L’ikastola d’Anglet organise la course Itsas Laminen Korrika, au profit de l’association integrazio batzordea .

Integrazio batzordea est une association des parents et des amis d’enfants en situation de handicap scolarisés dans les Ikastola et membre de Seaska. Toutes les Ikastola y sont représentées, toutes partageant l’objectif d’être une école qui veut inclure la différence.

Venez nombreuses ! .

La Barre 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Itsas Laminen Korrika Course féminine

L’événement Itsas Laminen Korrika Course féminine Anglet a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Anglet