Itsas Laminen Korrika Course féminine La Barre Anglet
Itsas Laminen Korrika Course féminine La Barre Anglet dimanche 15 mars 2026.
Itsas Laminen Korrika Course féminine
La Barre 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Course à pied féminine (10 km) et marche (5 km) organisées par l’ikastola Kimua, sur un parcours agréable au bord de l’océan.
L’ikastola d’Anglet organise la course Itsas Laminen Korrika, au profit de l’association integrazio batzordea .
Integrazio batzordea est une association des parents et des amis d’enfants en situation de handicap scolarisés dans les Ikastola et membre de Seaska. Toutes les Ikastola y sont représentées, toutes partageant l’objectif d’être une école qui veut inclure la différence.
Venez nombreuses ! .
La Barre 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Itsas Laminen Korrika Course féminine
L’événement Itsas Laminen Korrika Course féminine Anglet a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Anglet